Пожар на северо-востоке Москвы ликвидирован

МЧС сообщило о ликвидации пожара в здании на улице Добролюбова в Москве

Спустя два часа пожар в трехуровневом здании на улице Добролюбова в Москве удалось ликвидировать. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по столице.

По данным ведомства, для тушения пожара на северо-востоке столицы задействовали 136 человек и 48 единиц техники. Помимо этого, к месту возгорания были направлены два вертолета. Информации о пострадавших не поступало.

О происшествии стало известно днем 10 января. Пожару присвоили третий номер сложности из пяти, есть угроза перехода огня на соседние здания.

Как рассказала «Ленте.ру» очевидица происшествия, после того, как в здании с автосервисом и складом в проезде Добролюбова вспыхнул мощный пожар, была организована немедленная эвакуация людей из соседнего общежития.