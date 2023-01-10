Мощный пожар на северо-востоке Москвы попал на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы начался мощный пожар. Очевидцы делятся кадрами с места в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, ЧП произошло на проезде Добролюбова. По одним данным, возгорание произошло в одноэтажном здании автосервиса. По другим — горят склады.

В столичном главке МЧС уточнили, что на месте пожара развернут штаб пожаротушения, сведений о пострадавших не поступало.

Дополнение: ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что пожару присвоен третий номер сложности из пяти, есть угроза перехода огня на соседние здания.

