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15:36, 10 января 2023Россия

Очевидец раскрыл подробности мощного пожара на северо-востоке Москвы

Сотрудница общежития рассказала об эвакуации после пожара на северо-востоке Москвы
СюжетПожар в Москве:

Фото: Прокуратура г.Москвы / ТАСС

После того как в здании с автосервисом и складом в проезде Добролюбова вспыхнул мощный пожар, была организована немедленная эвакуация людей из соседнего общежития, рассказала «Ленте.ру» его сотрудница.

«Могу сказать только то, что горит автосервис. Пока другой информации нет. Естественно, в первую очередь всех эвакуировали из общежития. Сейчас тушат крышу на территории автосервиса», — рассказала сотрудница.

Ранее стало известно о мощном пожаре в Москве в проезде Добролюбова. По разным данным очевидцев, возгорание произошло либо в здании автосервиса, либо в складских помещениях.

В столичном главке МЧС сообщили, что на месте пожара развернут штаб пожаротушения, сведений о пострадавших нет. В экстренных службах сообщили, что пожару присвоен третий номер сложности из пяти, есть угроза перехода огня на соседние здания.

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Кирилл Садовский
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