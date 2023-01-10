Очевидец раскрыл подробности мощного пожара на северо-востоке Москвы

Сотрудница общежития рассказала об эвакуации после пожара на северо-востоке Москвы

После того как в здании с автосервисом и складом в проезде Добролюбова вспыхнул мощный пожар, была организована немедленная эвакуация людей из соседнего общежития, рассказала «Ленте.ру» его сотрудница.

«Могу сказать только то, что горит автосервис. Пока другой информации нет. Естественно, в первую очередь всех эвакуировали из общежития. Сейчас тушат крышу на территории автосервиса», — рассказала сотрудница.

Ранее стало известно о мощном пожаре в Москве в проезде Добролюбова. По разным данным очевидцев, возгорание произошло либо в здании автосервиса, либо в складских помещениях.

В столичном главке МЧС сообщили, что на месте пожара развернут штаб пожаротушения, сведений о пострадавших нет. В экстренных службах сообщили, что пожару присвоен третий номер сложности из пяти, есть угроза перехода огня на соседние здания.