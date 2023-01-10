Вертолеты направили для тушения мощного пожара на северо-востоке Москвы

Площадь пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы достигла 2000 квадратных метров

Площадь пожара в автосервисе, расположенном на улице Добролюбова на северо-востоке Москвы, достигла 2000 квадратных метров. Для тушения мощного пламени были направлены два вертолета, передает РЕН ТВ.

Кровля здания обрушилась на площади 500 квадратных метров. В столичном главке МЧС уточнили, что горящий автосервис на улице Добролюбова является трехуровневым.

Позже в ГУ МЧС отметили, что пожар на складе автосервиса на северо-востоке Москвы удалось локализовать, пишет РИА Новости.

Накануне сообщалось, что пожару присвоен третий номер сложности из пяти, есть угроза перехода огня на соседние здания.

О происшествии стало известно днем во вторник, 10 января. Сведений о пострадавших в результате возгорания на северо-востоке Москвы не поступало.

20 ноября 2022 года загорелся склад цветов в районе Комсомольской площади в центре Москвы. В результате происшествия погибли семь человек.