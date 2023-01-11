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15:27, 11 января 2023Ценности

Самойлова показала живот и растяжки на видео в бикини

Российская блогерша Оксана Самойлова показала выпирающий живот и растяжки на бедрах

Кадр: @samoylovaoxana

Российская бизнесвумен и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова снялась в бикини и показала на камеру недостатки своей фигуры. Соответствующие кадры появились в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

На размещенном видео блогерша позирует перед камерой в раздельном клетчатом купальнике розового цвета. Также в ролике она ответила на вопрос одной из подписчиц о том, как ей удалось избавиться от диастаза (расхождение прямых мышц живота — прим. «Ленты.ру»). «Так такового "валика" у меня нет, но в реальной жизни у меня есть вот такой живот и растяжки», — заявила Самойлова, повернувшись к зрителям боком.

После этого инфлюэнсерша продемонстрировала свою фигуру с разных ракурсов, в том числе выпирающий живот и растяжки на бедрах. «Когда я на расслабоне, я не так хороша, как вам кажется», — добавила она.

В августе 2022 года Самойлова раскрыла секрет своей стройной фигуры. 34-летняя предпринимательница рассказала, что оставаться в форме ей помогают регулярные занятия спортом. Она заявила, что тренируется около десяти лет, постоянно меняя физическую нагрузку.

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Карина Черных
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