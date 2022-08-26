Оксана Самойлова раскрыла секрет своей стройности

Бизнесвумен Оксана Самойлова заявила, что оставаться в форме ей помогают занятия спортом

Жена рэпера Джигана и бизнесвумен Оксана Самойлова раскрыла секрет своей стройной фигуры. На эту тему она высказалась в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя предпринимательница рассказала, что оставаться в форме ей помогают регулярные занятия спортом. Знаменитость заявила, что тренируется около 10 лет, постоянно меняя физическую нагрузку. «У меня свои тренировки. Миксую, чтобы не было однообразия, ну и чтобы не выгорать быстро», — уточнила она.

Что касается питания, по словам матери четверых детей, она позволяет себе любые продукты, но следит за размером порций. В доказательство своего ответа она прикрепила снимок в бикини, на котором продемонстрировала фанатам подтянутое тело.

В январе Оксана Самойлова показала в соцсетях фигуру без фильтров во время семейного отдыха в Мексике. На одном из кадров она прошла по береговой линии спиной к камере в черном бикини. При движении оказался виден целлюлит в области бедер и ягодиц звезды. Кроме того, бизнесвумен засняли в раздельном купальнике оливкового оттенка, когда она лежала на шезлонге.