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10:37, 11 января 2023Мир

Неизвестный напал с ножом на прохожих на вокзале Парижа

Неизвестный напал с ножом на прохожих на Северном вокзале Парижа, его обезвредила полиция

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Неизвестный напал с ножом на людей на Северном вокзале Парижа, несколько человек ранены. Нападавший уже нейтрализован огнем полицейских — при этом не уточняется, убит он или просто задержан, пишет France Bleu.

Это произошло около 6:40 утра по местному времени (8.40 мск) на самой станции. Полиция быстро отреагировала на произошедшее, сейчас там создан периметр безопасности.

По данным BFM TV, в результате нападения ранены по меньшей мере шесть человек.

По данным французской железнодорожной компании, движение поездов не нарушено.

14 февраля прошлого года в Париже полицейские застрелили мужчину, напавшего на них с ножом на Северном вокзале. По информации местных СМИ, злоумышленник атаковал сотрудников правоохранительных органов, патрулирующих вокзал.

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Виктория Кондратьева
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