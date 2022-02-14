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Полицейские застрелили мужчину с 30-сантиметровым ножом в Париже

BBC: в Париже полицейские застрелили мужчину с ножом, напавшего на них на вокзале

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Париже полицейские застрелили мужчину, напавшего на них с ножом на Северном вокзале. Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, злоумышленник атаковал сотрудников правоохранительных органов, патрулирующих вокзал. На его ноже длиной тридцать сантиметров обнаружили антиполицейскую надпись. Отмечается, что никто из правоохранителей не пострадал.

Французские власти заявили, что инцидент не связан с терроризмом. «Полиция применила огнестрельное оружие, тем самым устранив опасность как для себя, так и для путешественников», — подчеркнул министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв в бакалее города Сен-Лоран-де-ла-Саланк на юге Франции унес жизни семерых человек, в том числе двоих детей. Из-за инцидента были разрушены 11 квартир, расположенных в одном здании с магазином. Полицейские начали расследование по факту происшествия.

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Екатерина Андреева
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