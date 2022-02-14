Семь человек погибли при взрыве на юге Франции

Мощный взрыв в бакалее города Сен-Лоран-де-ла-Саланк на юге Франции унес жизни семерых человек. Об этом сообщает радио France Bleu.

В числе погибших, по информации СМИ, есть двое детей. Кроме того, один человек получил серьезные ранения, трое получили легкие ранения, еще 25 были эвакуированы с места происшествия.

Вследствие взрыва начался пожар, к его тушению были привлечены 85 пожарных. Из-за инцидента были разрушены 11 квартир, расположенных в одном здании с бакалейным магазином. Причины взрыва неизвестны, однако местные жандармы уже начали расследование по факту происшествия.

9 января 2022 года в Нью-Йорке произошел самый смертоносный пожар за последние 30 лет. По меньшей мере 19 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в одном из жилых домов в нью-йоркском Бронксе, среди них девять детей. Кроме того, как минимум 63 человека получили повреждения различной степени тяжести от дыма и огня.

