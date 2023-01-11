Зеленский призвал лишать гражданства имеющих российский паспорт украинцев

Владимир Зеленский призвал лишать гражданства украинцев, имеющих российский паспорт

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лишать гражданства жителей страны, имеющих российский паспорт. Об этом он заявил на брифинге во Львове, видео которого опубликовал офис украинского лидера в Telegram.

По словам политика, все люди с двойным гражданством, включая российское, которые имеют «духовное или политическое влияние» на Украину, «обязательно должны оставаться только с одним гражданством, российским, и жить в соответствующем государстве».

Ранее Зеленский пообещал, что третьей мировой войны не будет. «Первая мировая война забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет», — сказал украинский лидер, отметив, что «это не трилогия».