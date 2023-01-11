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22:12, 11 января 2023Бывший СССР

Зеленский призвал лишать гражданства имеющих российский паспорт украинцев

Владимир Зеленский призвал лишать гражданства украинцев, имеющих российский паспорт
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лишать гражданства жителей страны, имеющих российский паспорт. Об этом он заявил на брифинге во Львове, видео которого опубликовал офис украинского лидера в Telegram.

По словам политика, все люди с двойным гражданством, включая российское, которые имеют «духовное или политическое влияние» на Украину, «обязательно должны оставаться только с одним гражданством, российским, и жить в соответствующем государстве».

Ранее Зеленский пообещал, что третьей мировой войны не будет. «Первая мировая война забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет», — сказал украинский лидер, отметив, что «это не трилогия».

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Марина Совина
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