Зеленский сделал заявление о третьей мировой войне

Президент Украины Зеленский пообещал, что третьей мировой войны не будет

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что третьей мировой войны не будет. Такое заявление он сделал во время видеообращения к участникам церемонии вручения голливудской премии «Золотой глобус», передает РИА Новости.

«Первая мировая война забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет», — сказал Зеленский, отметив, что «это не трилогия».

Отмечается, что президента Украины представил актер и режиссер Шон Пенн, который посетил Киев в ноябре 2022 года и подарил Зеленскому свою статуэтку премии «Оскар».

Ранее обозреватель Guardian Изобель Кошив рассказала, что Зеленский «покорил» Голливуд после поездки в США. По ее словам, украинский президент стал человеком дня в американской киноиндустрии и продолжил вовлекать ее в тему Украины после того, как первоначальный всплеск в СМИ утих.