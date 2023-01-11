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09:33, 11 января 2023Бывший СССР

Зеленский сделал заявление о третьей мировой войне

Президент Украины Зеленский пообещал, что третьей мировой войны не будет

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что третьей мировой войны не будет. Такое заявление он сделал во время видеообращения к участникам церемонии вручения голливудской премии «Золотой глобус», передает РИА Новости.

«Первая мировая война забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет», — сказал Зеленский, отметив, что «это не трилогия».

Отмечается, что президента Украины представил актер и режиссер Шон Пенн, который посетил Киев в ноябре 2022 года и подарил Зеленскому свою статуэтку премии «Оскар».

Ранее обозреватель Guardian Изобель Кошив рассказала, что Зеленский «покорил» Голливуд после поездки в США. По ее словам, украинский президент стал человеком дня в американской киноиндустрии и продолжил вовлекать ее в тему Украины после того, как первоначальный всплеск в СМИ утих.

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Алевтина Запольская
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