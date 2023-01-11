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18:57, 11 января 2023Силовые структуры

Пьяный педофил попытался совратить российскую школьницу в поезде

Пассажиры поезда «Новый Уренгой — Москва» заперли в туалете напавшего на девочку педофила

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Пассажиры поезда «Новый Уренгой — Москва» обезвредили и заперли в туалете напавшего на 14-летнюю школьницу педофила. Об этом сообщает издание «MK».

Девочка ехала в Москву из Удмуртии вместе с 36-летним отцом и 10-летним братом. Дети расположились на нижних полках, а отец — на верхней. Ночью он проснулся и увидел рядом с дочерью незнакомца, который пытался ее совратить. Возмущенный родитель оттащил мужчину от школьницы и начал с ним драться, на шум прибежали другие попутчики.

Они помогли закрыть мужчину в туалете и сдали его полиции, после того как поезд остановился на Ярославском вокзале. Напавший россиянин рассказал стражам порядка, что был пьян и ничего не помнит.

8 декабря сообщалось, что в Мытищах задержали 60-летнего педофила с пиццей, похитившего 11-летнюю школьницу.

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Елизавета Новикова
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