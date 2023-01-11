Выяснено влияние противозачаточных средств на привлекательность мужчин

Daily Mail: противозачаточные средства заставляют женщин выбирать феминных мужчин

Противозачаточные средства могут заставлять женщин выбирать более феминных мужчин, рассказала нутрициолог, специалист по гормональному фону Эмили Детрик. На видеоролик в социальных сетях, в котором Детрик ссылается на исследование Национальной академии наук Австралии, обратило внимание издание Daily Mail.

По словам Детрик, ученые в течение четырех лет наблюдали за 118 молодоженами и выяснили, что отказ от гормональных противозачаточных средств оказывал негативное влияние на привлекательность мужчин в глазах женщин и уровень женского счастья в отношениях.

«Во время фертильного окна женщин привлекают более "мужественные" мужчины, с резкими чертами, более симметричным лицом (похожие на куклу Кена), потому что такие признаки намекают на лучшую генетику и более здоровое потомство», — объяснила она.

Однако, добавила эксперт, вне овуляции, подавляемой противозачаточными средствами, женщин привлекают мужчины с более феминными чертами. «Также мы выбираем партнера с похожей на нашу генетикой, в результате чего у потомства оказывается менее предпочтительный генетический набор, ведь в идеале у партнера должны быть максимально противоположные гены», — продолжила Детрик.

Ранее гинеколог Меланя Маилян оценила совместимость противозачаточных средств с крепкими напитками. По ее словам, прием оральных контрацептивов и алкоголя одновременно сильно перегружает печень.