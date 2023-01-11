Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:33, 11 января 2023Забота о себе

Выяснено влияние противозачаточных средств на привлекательность мужчин

Daily Mail: противозачаточные средства заставляют женщин выбирать феминных мужчин

Фото: Kateryna Hliznitsova / Unsplash

Противозачаточные средства могут заставлять женщин выбирать более феминных мужчин, рассказала нутрициолог, специалист по гормональному фону Эмили Детрик. На видеоролик в социальных сетях, в котором Детрик ссылается на исследование Национальной академии наук Австралии, обратило внимание издание Daily Mail.

По словам Детрик, ученые в течение четырех лет наблюдали за 118 молодоженами и выяснили, что отказ от гормональных противозачаточных средств оказывал негативное влияние на привлекательность мужчин в глазах женщин и уровень женского счастья в отношениях.

«Во время фертильного окна женщин привлекают более "мужественные" мужчины, с резкими чертами, более симметричным лицом (похожие на куклу Кена), потому что такие признаки намекают на лучшую генетику и более здоровое потомство», — объяснила она.

Материалы по теме:
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022

Однако, добавила эксперт, вне овуляции, подавляемой противозачаточными средствами, женщин привлекают мужчины с более феминными чертами. «Также мы выбираем партнера с похожей на нашу генетикой, в результате чего у потомства оказывается менее предпочтительный генетический набор, ведь в идеале у партнера должны быть максимально противоположные гены», — продолжила Детрик.

Ранее гинеколог Меланя Маилян оценила совместимость противозачаточных средств с крепкими напитками. По ее словам, прием оральных контрацептивов и алкоголя одновременно сильно перегружает печень.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В ДНР назвали число заблокированных в Соледаре бойцов ВСУ
Путин обещал решить все проблемы в обеспечении потребностей СВО
Западные и украинские чиновники призвали ВСУ уйти из Артемовска
Путин пообещал укрепление обороноспособности России
В Кабуле прогремел взрыв возле здания МИД
В США произошел угрожающий всей авиации страны сбой в системе
Виктор Бут высказался о сравнении с «оружейным бароном»
Оливейра рассказал о желании провести реванш с Махачевым
Мизулина обвинила Инстасамку в пропаганде наркотиков и разврата
Louis Vuitton и Christian Dior сменили руководителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.