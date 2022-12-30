Совместимость алкоголя и оральных контрацептивов оценили

Гинеколог Маилян предупредила, что прием контрацептивов и алкоголя перегружает печень

Прием оральных контрацептивов и алкоголя одновременно сильно перегружает печень, предупредила гинеколог Меланя Маилян. В беседе с «Лентой.ру» врач оценила совместимость противозачаточных средств с крепкими напитками.

В период новогодних праздников многие сталкиваются с вопросом, можно ли употреблять алкоголь, принимая комбинированные оральные контрацептивы (КОК), рассказала гинеколог. Маилян пояснила, что препараты в сочетании со спиртными напитками могут хуже усвоиться.

При производстве оральных контрацептивов используют эстроген и прогестерон. Метаболизм КОК происходит в печени. Алкоголь метаболизируется там же. Их совместное употребление как минимум грозит двойной нагрузкой на печень Меланя Маилян гинеколог

В небольших объемах печени под силу нейтрализовать алкоголь и вывести продукты его распада из организма. Однако чем выше доза алкоголя, тем большей активности печеночных ферментов потребуется для расщепления этанола. В этом процессе участвуют и гормоны, пояснила врач принцип работы печени.

«Алкоголь замедляет скорость метаболизма, а значит, и усваивание КОК. После употребления спиртного усиливается кровоток в тканях, снижается чувствительность рецепторов к гормонам, биологическим соединениям, скорость всасывания компонентов препарата», — добавила Маилян.

Эффективность КОК напрямую зависит от количества принятого алкоголя. Чем активнее организм избавляется от этанола, тем выше вероятность, что гормональные контрацептивы не успеют подействовать в нужное время

По словам гинеколога, существует несколько рекомендаций для тех, кто хочет весело провести новогодние праздники без ущерба для здоровья.

«Если верить рекомендациям ВОЗ, допустимая ежедневная доза этанола составляет 20 миллилитров. Если переводить на спиртные напитки, получаем 50 миллилитров водки, 200 — вина или пол-литра пива. Однако, принимая КОК, употреблять ежедневно алкоголь нельзя. Периодичность должна составлять не более раза в три-четыре дня», — предупредила собеседница «Ленты.ру».

Совмещать алкоголь и КОК не рекомендуется. Но, когда разница между приемами составляет три-шесть часов, это вполне допустимо Меланя Маилян гинеколог

Если количество выпитых спиртных напитков слишком велико, а время приема уже близко, лучше всего не пить препарат и воздержаться от секса. Эффективность контрацептива снизится, однако уменьшится и риск развития побочных эффектов, подвела итог гинеколог.

Ранее Меланя Маилян предупредила женщин об опасности ношения коротких пуховиков зимой. Она пояснила, что из-за переохлаждения организма может развиться цистит.