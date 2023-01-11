Украинские пилоты пожаловались на «чертовски опасную» российскую ракету

The Drive: пилоты ВВС Украины пожаловались на «чертовски опасную» российскую ракету R-37M

Пилоты Военно-воздушных сил Украины пожаловались на российскую ракету класса «воздух-воздух» R-37M, осложнившую для них полеты. Об этом сообщает американский журнал The Drive.

По словам военных, «чертовски опасной» ракету делают ее нестандартные характеристики: R-37M способна сбить самолет противника на расстоянии до 300 километров. Соответственно, выпустить ракету может истребитель, находящийся в воздушном пространстве России.