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16:51, 11 января 2023Бывший СССР

Украинские пилоты пожаловались на «чертовски опасную» российскую ракету

The Drive: пилоты ВВС Украины пожаловались на «чертовски опасную» российскую ракету R-37M

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimediа

Пилоты Военно-воздушных сил Украины пожаловались на российскую ракету класса «воздух-воздух» R-37M, осложнившую для них полеты. Об этом сообщает американский журнал The Drive.

По словам военных, «чертовски опасной» ракету делают ее нестандартные характеристики: R-37M способна сбить самолет противника на расстоянии до 300 километров. Соответственно, выпустить ракету может истребитель, находящийся в воздушном пространстве России.

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Алевтина Запольская
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