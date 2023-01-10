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14:30, 10 января 2023Россия

Российская истребительная авиация сбила три самолета ВСУ в ДНР

Минобороны отчиталось об уничтожении трех украинских самолетов Су-25 в ДНР

Фото: РИА Новости

Российская истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила три самолета Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 10 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, украинские штурмовики были сбиты в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики.

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Ранее Минобороны России показало кадры пуска ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» по объекту военной инфраструктуры ВСУ. На кадрах показан выезд «Искандера» на стартовую позицию через лесистые участки и размытые поля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.

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Никита Абрамов
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