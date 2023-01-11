Названа самая востребованная профессия в США

US News&World Report назвал самой востребованной в США профессию разработчика ПО

Профессия разработчика программного обеспечения возглавила рейтинг самых перспективных профессий в США в 2023 году, составленный порталом US News&World Report.

В прошлом году данная специальность была только на пятом месте. Также среди наиболее востребованных профессий названы: практикующая медсестра, менеджер по продажам медуслуг, помощник врача, аналитик информационной безопасности, физиотерапевт, финансовый менеджер, ИТ-менеджер, веб-разработчик и стоматолог.

При этом одной самой высокооплачиваемой стала должность анестезиолога, медианная зарплата за год — 208 тысяч долларов (около 14,5 миллиона рублей). На аналогичную зарплату также могут рассчитывать челюстно-лицевой хирург, акушер-гинеколог, хирург, ортодонт, терапевт и психиатр.

Ранее сообщалось, что в России одну из самых высоких зарплат в январе, до 400 тысяч рублей, предлагают стоматологу-ортопеду в частной клинике в Санкт-Петербурге. Архитектору 1С в Москве готовы платить от 300 тысяч рублей.