Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:02, 11 января 2023Россия

Минобороны России сообщило о занятии населенного пункта Подгородное в ДНР

Спикер Минобороны Конашенков заявил, что ВС России заняли Подгородное в ДНР
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России заняли населенный пункт Подгородное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков не уточнил, какие подразделения ВС России участвовали в боях за населенный пункт. По словам представителя оборонного ведомства, на донецком направлении российские войска уничтожили 80 солдат противника и несколько единиц техники.

Среди уничтоженной техники — один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

В то же время стало известно, что российские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали Соледар в ДНР с северной и южной частей города.

Подгородное — поселок в пригороде Артемовска (украинское название — Бахмут), за который с августа 2022 года ведутся ожесточенные бои. По данным переписи 2001 года в поселке проживали 163 человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о блокировании Соледара в ДНР подразделениями ВДВ
Рабочему оторвало ногу из-за обрушения потолка на заводе в Подмосковье
В Госдуме назвали цель ложных сообщений о минировании школ и ТЦ
Пригожин ответил давшему совет ему и Кадырову генералу
В РПЦ отреагировали на планы Украины избавиться от «двоецерковности»
В Кремле отреагировали на плакаты с Чебурашкой-«оккупантом» в киевских школах
Популярный комик высказался о матерных шутках в Comedy Club
В России оценили возможность введения ограничений из-за китайцев
Звездная визажистка раскрыла простые способы выглядеть моложе
Российского военного осудили на пять лет за избиение офицера в парке «Патриот»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.