Минобороны России сообщило о занятии населенного пункта Подгородное в ДНР

Спикер Минобороны Конашенков заявил, что ВС России заняли Подгородное в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России заняли населенный пункт Подгородное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков не уточнил, какие подразделения ВС России участвовали в боях за населенный пункт. По словам представителя оборонного ведомства, на донецком направлении российские войска уничтожили 80 солдат противника и несколько единиц техники.

Среди уничтоженной техники — один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

В то же время стало известно, что российские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали Соледар в ДНР с северной и южной частей города.

Подгородное — поселок в пригороде Артемовска (украинское название — Бахмут), за который с августа 2022 года ведутся ожесточенные бои. По данным переписи 2001 года в поселке проживали 163 человека.