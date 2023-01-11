На стройплощадке в Москве загорелась емкость с тонной топлива

На стройплощадке в Новой Москве загорелась емкость с тонной дизельного топлива

В Новой Москве начался пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло на стройплощадке — загорелась емкость с тонной дизельного топлива. Рядом находятся жилые многоэтажки и парковка.

По словам очевидцев, пожар начался с цистерны с топливом, после чего оно разлилось и огонь перекинулся на машины. Пламя уже охватило четыре автомобиля.

Информация о пострадавших не поступала, сообщили РИА Новости в МЧС.

Днем ранее, 10 января, на северо-востоке столицы произошел еще один пожар — на улице Добролюбова. Загорелся склад, площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

