Политолог заявил о страхе Шольца остаться в истории «американской марионеткой»

Политолог Евсеев: канцлер ФРГ Шольц боится остаться в истории «американской марионеткой»

Канцлер Германии Олаф Шольц понимает, что следование политическим интересам США может привести его страну к краху и более того он боится остаться в истории «американской марионеткой». Об этом заявил изданию «URA.RU» член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев.

«Каждого политика судят по тем перспективам, которые он закладывает для страны в будущем. Ситуация может быть разная, крутиться надо. Но какую закладывает перспективу (канцлер Германии Олаф Шольц — прим. «Ленты.ру») для страны в будущем? Он понимает, что если Германия сейчас будет слепо подчиняться, то у него как у политика, перспективы нет. У его партии — тоже. И он останется в памяти в образе американской марионетки. Это для европейских политиков унизительно», — отметил эксперт.

Политолог подчеркнул, канцлер ФРГ мечется между дружбой с США из-за обязательств перед НАТО и Евросоюзом, а также желанием наладить хорошие отношения с Россией, так как понимает, что это более перспективно для его страны.

«Шольц видит, что есть Венгрия со своей позицией, и ничего страшного с ней не происходит. Она тоже подкидывает какое-то вооружение, но и блокирует ненужные для РФ политические процессы. Плюс есть свое население, которое здраво смотрит на вещи. Политика ЕС зомбирована только наверху, возможно, какими-то обстоятельствами или выплатами. Внешний же фактор — это борьба между республиканцами и демократами о помощи Украине. Все это влияет на политику Германии сейчас», — заключил Евсеев.

Ранее стало известно, что в 2022 году Германия предоставила Украине помощь в размере более 12 миллиардов евро. Об этом было сказано в ходе телефонного разговора Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского.