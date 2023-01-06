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21:18, 6 января 2023Мир

Германия отчиталась о размере помощи Украине в 2022 году

Канцлер ФРГ Шольц: Германия в 2022 году предоставила Киеву поддержку на 12 миллиардов евро
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Германия в 2022 году предоставила Украине помощь в размере более 12 миллиардов евро, речь об этом шла в ходе телефонного разговора между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель Кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет РИА Новости.

В ходе беседы канцлер ФРГ уточнил, что Берлин и дальше будет помогать Киеву. «В 2022 году федеральное правительство предоставило Украине двустороннюю поддержку в размере более 12 миллиардов евро и продолжит этот курс в 2023 году», — отчитался он о размере помощи Киеву.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия должна задуматься над сценариями, при которых поставит дополнительное вооружение Украине. Киев ранее неоднократно требовал от Германии поставить танки Leopard-2. Однако Шольц не хотел это делать, заявляя, что отказ от поставок боевых машин пехоты (БМП) Marder и танков Leopard предотвратит прямую конфронтацию между НАТО и Россией.

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Марина Совина
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