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10:33, 11 января 2023Ценности

Популярный актер появился на «Золотом глобусе» в пышном платье

Актер Билли Портер посетил «Золотой глобус» в пышном платье-смокинге Christian Siriano

Фото: Jon Kopaloff / Getty Images

Популярный американский актер Билли Портер посетил церемонию вручения премии «Золотой глобус» и привлек внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

53-летний артист появился на красной дорожке в пышном платье-смокинге розового цвета люксового бренда Christian Siriano, оформленном длинным шлейфом. Его образ дополняли высокие серебристые сапоги на каблуке, галстук-бабочка и массивные кольца. Визажист Дариан Дарлинг и стилист Кали Патрис уложили его волосы назад и заплели их в маленькие косы.

Известно, что звезда киноленты «Золушка» пришел в подобном наряде черного цвета на церемонию «Золотого глобуса» в 2019 году.

В феврале 2020 года Билли Портер объяснил свою любовь к женским нарядам. По словам знаменитости, он долгое время «пытался следовать правилам мужественности», однако в конечном итоге решил быть самим собой. Актер рассказал, что решил бросить вызов гендерным нормам, поэтому начал появляться в женской одежде на различных мероприятиях.

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Мария Винар
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