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19:35, 11 января 2023Мир

Турция обсудила с Украиной важность немедленного прекращения огня

Минобороны Турции сообщило, что обсудило с Украиной важность немедленного прекращения огня

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Турецкий министр обороны Хулуси Акар обсудил со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым важность немедленного прекращения огня. О переговорах сообщается в заявлении на сайте турецкого оборонного ведомства.

Отмечается, что перемирие позволило бы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и восстановить стабильность в регионе. Турецкий министр также пообещал, что его страна и впредь продолжит прикладывать усилия к мирному урегулированию и предоставлять гуманитарную помощь.

«Было заявлено, что благодаря работе Совместного координационного центра, созданного в рамках Черноморской зерновой инициативы, на сегодняшний день около 17 миллионов тонн зерна из украинских портов было безопасно вывезено в нуждающиеся страны. И крайне важно, чтобы в реализации инициативы не было сбоев», — говорится в заявлении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за открытие гуманитарного коридора на Украине и выразил готовность лечить военных, пострадавших в ходе конфликта. Турецкий лидер напомнил, что его страна уже вывозила раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии, лечила в своих госпиталях и снова отправляла обратно.

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Виктория Кондратьева
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