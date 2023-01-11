Пригожин заявил о полном освобождении Соледара

Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара и уничтожение 500 украинских военных

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале его пресс-службы.

«Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии», —заявил он.

По его словам, из Соледара выведены мирные жители, уничтожено 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.

Накануне Пригожин сообщил, что подразделения «Вагнера» взяли под контроль всю территорию Соледара в ДНР. Он пообещал позднее сообщить количество пленных. Также Пригожин подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения кроме вагнеровцев.