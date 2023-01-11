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18:04, 11 января 2023Бывший СССР

Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки

Президент Литвы Науседа: Вильнюс передаст Киеву системы ПВО и зенитные установки

Фото: Johanna Geron / Reuters

Вильнюс передаст Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) и зенитные установки. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции во Львове с украинским и польским коллегами Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой, сообщает украинское издание «Лига.нет».

«Сегодня я привез хорошие новости для Украины. Мы передаем системы ПВО, зенитные установки...» — отметил политик. Науседа назвал Россию государством-террористом и подчеркнул, что Литва желает, чтобы конфликт закончился победой Украины.

Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву новые танки. «Мы приняли решение, что такая поддержка с польской стороны будет оказана Украине. Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции», — сказал он.

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Виктория Кондратьева
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