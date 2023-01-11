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11:58, 11 января 2023Среда обитания

В России подорожали комнаты

«Мир квартир»: за 2022 год комнаты в России подорожали на 13 процентов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

За 2022 года в России на 13 процентов подорожали комнаты. К таким выводам пришли эксперты портала «Мир квартир», сообщает ТАСС.

В среднем комнаты стали стоить 1,1 миллиона рублей. За год стоимость подобных объектов повысилась в 65 из 70 городов. Наибольший прирост зафиксировали в Чите — динамика достигла 41,9 процента. Ниже в списке расположились Ставрополь и Улан-Удэ, где комнаты стали стоить дороже на 40,8 процента и 40,1 процента соответственно. Четвертую строчку заняла Казань с динамикой в 37,3 процента. Пятую — Барнаул, где стоимость комнат выросла на 36,2 процента.

Сильнее всего комнаты подешевели в Севастополе — на 7,9 процента. В Сочи объекты потеряли в цене 5,6 процента, в Симферополе — 4,7 процента. Отрицательную динамику также зафиксировали в Махачкале и Москве — снижение на 1,7 процента и на 0,3 процента соответственно.

Ранее в компании «Инком-Недвижимость» выяснили, что в декабре 2022 года в Старой Москве подешевело вторичное жилье — стоимость за год снизилась на 1,35 процента. Квадратный метр в среднем стал стоить 275,8 тысячи рублей.

Нина Ташевская
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