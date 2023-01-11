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09:35, 11 января 2023Среда обитания

В Москве подешевела «вторичка»

«Инком-Недвижимость»: цены на вторичное жилье в Москве снизились на 1,35 процента

Фото: Владимир Новиков / Агентство «Москва»

В декабре 2022 года в Старой Москве подешевело вторичное жилье — стоимость за год снизилась на 1,35 процента. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Инком-Недвижимость».

Квадратный метр в среднем стал стоить 275,8 тысячи рублей. В сравнении с мартом и с учетом скидок показатель снизился на 20 процентов. По словам экспертов, в конце 2022 года спрос на «вторичку» на 25 процентов отстал от показателя декабря 2021 года.

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В компании также спрогнозировали, что в ближайшем будущем цены на вторичном рынке столицы могут снижаться и дальше. «Теоретически допускаю, что в дальнейшем постепенно цены опустятся еще на пять процентов», — заявил директор направления «Вторичный рынок» Сергей Шлома.

Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев предрек в России скидки на вторичное жилье из-за снижения числа покупателей. По его словам, в ближайшем будущем собственники жилья начнут продавать его с дисконтом, так как покупателей на рынке сейчас меньше, чем продавцов.

Нина Ташевская
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