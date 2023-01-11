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10:57, 11 января 2023Силовые структуры

Росгвардия уничтожила пять опорных пунктов ВСУ под Херсоном и в Запорожье

Росгвардейцы уничтожили опорные пункты и боевую технику ВСУ под Херсоном и в Запорожье

Фото: РИА Новости

Росгвардейцы уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ангары с боевой техникой в Херсонской и Запорожской областях. Об этом в среду, 11 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, артиллеристы спецслужбы ликвидировали пять опорных пунктов и два ангара. Также росгвардейцы выявили 16 пособников ВСУ.

Кроме того, из незаконного оборота при участии Росгвардии было изъято огнестрельное оружие, охотничьи ружья, гранатометы и выстрелы к ним, противотанковые управляемые ракеты, реактивные пехотные огнеметы, ручные гранаты, более двух килограммов взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств и патроны различного калибра.

Ранее стало известно, что спецназ Росгвардии обнаружил возле Бердянска тайник с минами, завернутыми в форму ВСУ.

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Екатерина Власова
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