Число жертв пожара в жилом доме в Уфе снова увеличилось

В МЧС сообщили, что число жертв пожара в жилом доме в Уфе возросло до четырех

Число жертв пожара в жилом доме в Уфе снова увеличилось — на третий день разбора завалов спасатели нашли четвертого погибшего. Об этом в среду, 11 января, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале.

Его личность устанавливается.

ЧП произошло в трехэтажном здании на улице Егора Сазонова вечером 8 января. 25 человек эвакуировались из горящего дома самостоятельно.

Сначала сообщалось об одной пострадавшей женщине, ее доставили в больницу, и о двух погибших. 9 января спасатели обнаружили тело третьего погибшего. По предварительным данным следствия, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.