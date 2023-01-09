Число погибших в крупном пожаре в российском городе увеличилось

Число жертв крупного пожара в жилом доме в Уфе увеличилось до трех

Число жертв крупного пожара в жилом доме в Уфе увеличилось до трех, сообщила пресс-служба управления МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.

Тело еще одного погибшего обнаружили спасатели во время разбора завалов, говорится в заявлении ведомства.

ЧП произошло в трехэтажном жилом доме на улице Егора Сазонова вечером 8 января. 25 человек эвакуировались из горящего здания самостоятельно. Сообщалось об одной пострадавшей женщине, ее доставили в больницу, и о двух погибших.

По предварительным данным следствия, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.