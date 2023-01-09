Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:37, 9 января 2023Россия

Число погибших в крупном пожаре в российском городе увеличилось

Число жертв крупного пожара в жилом доме в Уфе увеличилось до трех

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Число жертв крупного пожара в жилом доме в Уфе увеличилось до трех, сообщила пресс-служба управления МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.

Тело еще одного погибшего обнаружили спасатели во время разбора завалов, говорится в заявлении ведомства.

ЧП произошло в трехэтажном жилом доме на улице Егора Сазонова вечером 8 января. 25 человек эвакуировались из горящего здания самостоятельно. Сообщалось об одной пострадавшей женщине, ее доставили в больницу, и о двух погибших.

По предварительным данным следствия, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Путин внес в Госдуму закон о денонсации конвенции о коррупции
Отсутствие сексуального интереса связали с риском смерти
В российском регионе возбудили дело против собиравшегося воевать за ВСУ мужчины
Стали известны подробности о найденной на крыше мертвой россиянке
Курс рубля резко вырос
В Подмосковье мать ударила ножом в живот семилетнего сына
Врач развенчал популярные мифы о растительности на лице у женщин
Тренер «Аль-Насра» сравнил Роналду с Пеле
Раскрыта причина объявления МВД в розыск российского бизнесмена Зимина
Названо число погибших под обстрелами в новогодние праздники жителей Донецка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.