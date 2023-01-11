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20:24, 11 января 2023Мир

В Германии выступили за дипломатические переговоры с Москвой

Партия Шольца выступила за дипломатические переговоры с Москвой

Фото: Stefan Zeitz / Globallookpress.com

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую представляет канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступила за дипломатические переговоры с Москвой. Об этом сообщает телеканал ZDF со ссылкой на позиционный документ партии.

«Войны обычно не решаются на поле боя. Даже если по понятным причинам доверия к российскому руководству больше нет, дипломатические переговоры должны оставаться возможными», — сказано во внутреннем документе с изложением партийной позиции.

По мнению представителей партии, с Россией уже достигнуты некоторые договоренности по малым зонам. В частности, упоминается зерновая сделка. «Мы должны продолжать предпринимать все попытки убедить Россию вывести войска и требовать от нее честного желания заключить справедливый мир», — отмечают авторы.

При этом СДПГ помимо финансовой, гуманитарной и дипломатической поддержки не отказывается оказывать военную помощь и укреплять Вооруженные силы Украины (ВСУ), например, обучая солдат.

Ранее немецкий политик от партии СДПГ, которая входит в правительственную коалицию, член комитета бундестага по внешней политике Михаэль Мюллер предостерег Германию от поставок немецких танков Leopard 2 на Украину. По его мнению, это может привести к эскалации конфликта. «Мы, безусловно, будем придерживаться нашей внешнеполитической линии — никаких необдуманных односторонних действий. Такое оружие может быть поставлено только в координации с нашими партнерами по НАТО. И мы и впредь хотим избежать того, чтобы НАТО превратилось в прямую сторону конфликта», — подчеркнул Мюллер.

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Анжелика Бережная
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