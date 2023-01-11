Девушка бросила возлюбленного из-за угощения у его родителей

Китаянка пришла в ужас от угощений в гостях у родителей возлюбленного и решила бросить его

Жительница китайской провинции Сычуань решила бросить возлюбленного после того, как его семья подала ей слишком скромное угощение. Об этом сообщает South China Morning Post.

Девушка, которой около 20 лет, впервые побывала в гостях у родителей возлюбленного, живущих в сельской местности. Чтобы добраться до них, ей пришлось ехать около двух с половиной часов. Когда китаянку усадили за стол, она пришла в ужас от поданных блюд. Ее поразила бесхитростность угощений, которыми ее собирались кормить. В частности, ей предложили миску лапши с жареными яйцами, тыквенную кашу и холодные закуски.

Девушка была разочарована угощением и призналась в этом возлюбленному. Тот ответил, что именно такую пищу едят в повседневной жизни обычные люди. Спустя два дня китаянка заявила, что больше не может оставаться с семьей возлюбленного, собрала вещи и уехала. «Ему было известно, что я не люблю лапшу, но блюда из лапши подавались к каждому приему пищи», — пожаловалась она.

История вызвала интерес у пользователей соцсетей в Китае. Многие из них согласились с девушкой. «Хорошо, что она узнала до свадьбы, что семья не будет обращаться с ней хорошо», — написал один из пользователей. «Давайте не будем говорить, бедная у него семья или нет. Главное, что никто из них не принимал тебя всерьез», — отметил другой.

Некоторые пользователи сочли, что родители преднамеренно выбрали такие блюда. «Очевидно, его родителям не нравится эта женщина», — написал один из них. Другой пользователь, который живет в деревне в провинции Шаньси, заявил: «У меня на родине тоже так питаются. Мы едим лапшу каждый день и готовим на три или четыре дня».

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