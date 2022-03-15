Жених во время свадьбы решил бросить невесту из-за ее привычки есть левой рукой

В Индии жених захотел отменить свадьбу из-за привычки невесты есть левой рукой

Жених в индийском талуке Дандели, штат Карнатака, решил отменить свадьбу и вернуться домой без невесты, когда увидел, что у нее есть привычка есть левой рукой. Об этом сообщает Daijiworld.

Кату Наик из города Джойда праздновал свадьбу с девушкой с ограниченными возможностями из Йеллапура. Родственники жениха и невесты договорились о бракосочетании за несколько дней до этого.

Торжество прошло успешно. Во время церемонии для новобрачных был запланирован совместный прием пищи. В этот момент жених заметил, что девушка ест левой рукой. Он счел этот факт неловким и неприемлемым. Семья поддержала его решение бросить невесту и вернуться в родной город без нее.

Родители девушки призвали обсудить проблемы и разрешить недопонимание. Но семья жениха устроила перепалку и продолжала настаивать на своем, и родственники невесты обратились в полицию.

Полицейские прибыли на место, где проводилась свадьба, и убедили жениха и его родителей не отменять ее. Они доставили стороны в консультационный центр, где жениха убедили не разрывать отношения с невестой.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Аурайя, штат Уттар-Прадеш, невеста отменила свадьбу в последний момент, увидев, что жених носит очки. Родители девушки подали жалобу в полицию и потребовали, чтобы семья жениха вернула все приданое, включая наличные деньги и мотоцикл.

