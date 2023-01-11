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21:57, 11 января 2023Мир

Президент Словакии разрешила семи гражданам страны присоединиться к ВСУ

Pravda: президент Словакии Чапутова разрешила семи гражданам страны присоединиться к ВСУ

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила первым семи гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил словацкий новостной портал Pravda.

Разрешение на участие в военном конфликте на стороне Украины было официально предоставлено администрацией главы государства.

При этом издание утверждает, что желающих вступить в состав подразделений ВСУ было в разы больше, однако им было отказано по соображениям безопасности.

В октябре Минобороны Словакии заявило о начале серии военных учений, в которых также принимали участие представители ВСУ. Целью маневров стала отработка совместных действий и тактик. В учениях было задействовано 200 военнослужащих с Украины.

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Марина Совина
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