Президент Словакии разрешила семи гражданам страны присоединиться к ВСУ

Pravda: президент Словакии Чапутова разрешила семи гражданам страны присоединиться к ВСУ

Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила первым семи гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил словацкий новостной портал Pravda.

Разрешение на участие в военном конфликте на стороне Украины было официально предоставлено администрацией главы государства.

При этом издание утверждает, что желающих вступить в состав подразделений ВСУ было в разы больше, однако им было отказано по соображениям безопасности.

В октябре Минобороны Словакии заявило о начале серии военных учений, в которых также принимали участие представители ВСУ. Целью маневров стала отработка совместных действий и тактик. В учениях было задействовано 200 военнослужащих с Украины.