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19:34, 11 января 2023Бывший СССР

Прибалтика потребовала разместить у себя резерв боеприпасов НАТО

Минобороны Литвы заявило о намерении Прибалтики разместить у себя резерв боеприпасов НАТО

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Страны Прибалтики намерены разместить на своей территории склады с резервом боеприпасов НАТО и будут требовать этого от других государств альянса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Литвы.

По словам военных, республики планируют «нарастить передовое базирование» на восточном фланге блока. Этот вопрос представители Литвы, Латвии и Эстонии планируют разрешить к саммиту организации, который состоится в июле.

Кроме того, Прибалтика намерена требовать изменения мандата воздушной полиции НАТО в регионе. Речь идет об истребительной авиации альянса, базирующейся на литовской авиабазе Зокняй и в эстонской Эмари. Сейчас она не имеет боевого мандата, но в случае изменения статуса получит новые полномочия в рамках обороны.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа пообещал передать Украине новые системы противовоздушной обороны и зенитные установки. Он подчеркнул, что рассчитывает на поражение России в боевых действиях с украинской армией.

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Алевтина Запольская
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