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21:00, 11 января 2023Среда обитания

Коммунальщики из российского города засыпали ребенка снегом

Водители уборочной техники из Гатчины засыпали ребенка снегом

Кадр: страница «Подслушано Гатчина» во «ВКонтакте»

Ребенок из Гатчины в Ленинградской области оказался засыпан снегом. Очевидцы утверждают, что в произошедшем виноваты водители уборочной техники, содержимое которой попало на пострадавшего. Об этом сообщает 47news.

В сети опубликовали видео с места происшествия. «Ребенка засыпали снегом. Куда смотрел водитель данной техники — непонятно. Благо люди заметили и вовремя предотвратили трагедию», — написал автор. На кадрах видно, как группа людей с лопатами откапывает мальчика из сугроба.

На камеру также попали четыре спецавтомобиля, при этом кузовы двух из них оказались пустыми. Сотрудница находящегося рядом магазина рассказала, что дети часто играют с уборочной техникой. В пресс-службе администрации Гатчинского района заявили, что разбираются в ситуации. Власти города пообещали изучить записи с камер видеонаблюдения и выяснить детали произошедшего.

В декабре снегоуборщик засыпал 11-летнего мальчика при расчистке двора в городе Вилючинске. Водитель спецтехники не заметил игравших во дворе жилого дома детей и отбросом снежного покрова засыпал одного из них. Заметившие произошедшее прохожие вовремя подали водителю сигнал и оказали ребенку помощь.

Александра Качан
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