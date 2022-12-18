В российском городе снегоуборочная машина засыпала ребенка

В Вилючинске снегоуборочная машина засыпала ребенка

В Вилючинске снегоуборочная машина засыпала снегом 11-летнего ребенка. Об этом сообщила прокуратура Камчатского края.

Вечером 17 декабря водитель спецтехники не заметил детей, игравших во дворе жилого дома, и отбросом снежного покрова засыпал одного из них. Очевидны вовремя заметили это, подали сигнал водителю и вытащили мальчика.

Врачи обнаружили у ребенка ушибы мягких тканей и отправили его лечиться домой.

Надзорный орган начал проверку по факту инцидента.

В 2021 году снегоуборщик в столице Татарстана Казани завалил снегом вход в подъезд одного из жилых домов и фактически превратил его в «берлогу». Жильцы оказались вынуждены скатываться с горки, чтобы выйти наружу.