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09:14, 18 декабря 2022Россия

В российском городе снегоуборочная машина засыпала ребенка

В Вилючинске снегоуборочная машина засыпала ребенка

Фото: Shutterstock

В Вилючинске снегоуборочная машина засыпала снегом 11-летнего ребенка. Об этом сообщила прокуратура Камчатского края.

Вечером 17 декабря водитель спецтехники не заметил детей, игравших во дворе жилого дома, и отбросом снежного покрова засыпал одного из них. Очевидны вовремя заметили это, подали сигнал водителю и вытащили мальчика.

Врачи обнаружили у ребенка ушибы мягких тканей и отправили его лечиться домой.

Надзорный орган начал проверку по факту инцидента.

В 2021 году снегоуборщик в столице Татарстана Казани завалил снегом вход в подъезд одного из жилых домов и фактически превратил его в «берлогу». Жильцы оказались вынуждены скатываться с горки, чтобы выйти наружу.

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Марина Совина
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