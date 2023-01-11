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14:32, 11 января 2023Россия

В ДНР назвали число заблокированных в Соледаре бойцов ВСУ

Советник главы ДНР Пушилин заявил о 500 оставшихся в Соледаре бойцах ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Libkos / AP

В Соледаре, блокированном российскими силами, могут оставаться около 500 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число назвал военный эксперт, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, передает ТАСС.

Он также отметил, что взятие Соледара является важной стратегической победой, в том числе в информационном плане. «Это серьезный транспортный узел. Это ключ к освобождению Донбасса, это ключ к освобождению территорий и дальнейшему наступлению», — заявил Гагин.

Ранее Минобороны России отчиталось, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали Соледар. По данным оборонного ведомства, в настоящее время военные наносят удары по опорным пунктам ВСУ.

О том, что территория Соледара находится под контролем российских военных, в ночь на 11 января сообщил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

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Варвара Кошечкина
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