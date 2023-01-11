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19:38, 11 января 2023Путешествия

Стюардесса назвала обязательный предмет для комфортного сна в самолете

Стюардесса Emirates посоветовала брать в самолет наволочку с вещами для комфортного сна

Фото: Shutterstock

Опытная стюардесса назвала предмет, который обязательно нужно брать с собой в самолет для комфортного сна. Она предложила класть в ручную кладь свежую наволочку, набивать ее мягкими вещами и использовать как подушку, сообщает Daily Mail.

Бортпроводница авиакомпании Emirates Кэролайн Кнейц (Caroline Kneitz) отметила, что подушки в самолетах всегда маленькие и неудобные, если лететь не в первом или бизнес-классе. Поэтому пассажирам из эконом-класса она рекомендовала использовать наволочку, внутрь которой можно положить пледы, выданные в самолете.

«Это один из моих любимых приемов, он правда сделает ваш полет максимально комфортным», — отметила Кнейц.

Ранее стюардесса из Аргентины назвала три самых грязных места в самолете.

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Зарина Дзагоева
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