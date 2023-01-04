Стюардесса назвала три самых грязных места на борту самолета

Бортпроводница Барби рекомендовала пассажирам не ходить босиком в туалете самолета

Стюардесса из Аргентины назвала три самых грязных места в самолете. Лидером, по ее мнению, стал пол туалета, передает Daily Star.

Бортпроводница Барби (Barbie) заявила, что не рекомендует пассажирам ходить в туалет на борту самолета босиком. Вторым самым грязным местом, на ее взгляд, являются карманы сидений. Стюардесса рассказала, что путешественники кладут туда «отвратительные вещи», однако не уточнила, какие именно. Наконец, третьим самым грязным местом стали мусорные баки.

«Когда команда уборщиков заходит в самолеты, они никогда не моют мусорные баки, так что представьте, что вы можете там найти», — отметила Барби.

Ранее пассажир авиакомпании Ryanair возмутился грязью на борту самолета, описав состояние салона фразой «самый грязный рейс в истории». Мужчину возмутили остатки еды и обертки под креслами. При этом турист отметил, что, по утверждениям бортпроводников, уборка воздушного судна проводится после каждого полета.