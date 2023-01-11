Сотрудники ФСБ и МВД задержали россиянина за поджог архива ФСИН

На Кубани сотрудники ФСБ и МВД задержали 34-летнего россиянина за поджог архива ФСИН

На Кубани сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемого в поджоге в Новокубанске здания архива отдела ФСИН с личными делами заключенных — им оказался 34-летний местный житель. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина рассказал полицейским, что разбил окно, проник в здание и поджег бумаги для того, чтобы согреться.

В отношении него возбудили дело по статье 167 («Умышленное уничтожение имущества») УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет колонии.

Ранее стало известно, что в здании, где располагался филиал уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району и Новокубанский филиал Краснодарской краевой коллегии адвокатов, произошел пожар. В результате было уничтожено 800 дел российских заключенных, снятых с учета инспекции. Пострадавших нет.