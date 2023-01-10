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14:09, 10 января 2023Силовые структуры

В российском регионе возбудили уголовное дело по факту поджога архива ФСИН

На Кубани полицейские возбудили уголовное дело по факту поджога архива ФСИН

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В городе Новокубанске Краснодарского края возбудили уголовное дело по факту поджога архива Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) с личными делами экс-заключенных. Об этом во вторник, 10 января, «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре.

Полиция устанавливает причастных к преступлению по части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение имущества путем поджога») УК РФ. Ход расследования на контроль поставила прокуратура Новокубанского района.

Ранее сообщалось, что в здании, где располагался филиал уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району и Новокубанский филиал Краснодарской краевой коллегии адвокатов, произошел пожар. В результате было уничтожено 800 дел российских заключенных, снятых с учета инспекции. Пострадавших нет.

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Илона Палей
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