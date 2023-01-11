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20:28, 11 января 2023Бывший СССР

В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности в крупном учебном центре

Минобороны Белоруссии сообщило о проверке боеготовности в центре подготовки военспецов

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Внезапная проверка боеготовности началась в крупном учебном центре подготовки военспецов Вооруженных сил Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны республики.

Речь идет о 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.

Он расположен в Минской области и состоит из нескольких воинских частей. Как долго продлится проверка и какие элементы будет включать, не сообщается.

Ранее стало известно, что белорусские гвардейцы 11-й отдельной механизированной бригады начали марш в район боевого слаживания с российскими частями региональной группировки войск (РГВ). На месте они проведут учебно-боевые маневры.

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Алевтина Запольская
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