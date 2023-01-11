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11:36, 11 января 2023Бывший СССР

Белорусские гвардейцы начали марш в район слаживания с российской армией

Части 11-й гвардейской мехбригады Белоруссии начали марш в район слаживания с ВС РФ

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Части 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Белоруссии начали марш в район боевого слаживания с российскими частями региональной группировки войск (РГВ). Об этом сообщило Министерство обороны республики в Telegram.

«После прибытия предстоит выполнить ряд учебно-боевых задач. Мероприятия проводятся под руководством командующего Западным оперативным командованием», — говорится в публикации.

Ранее в Белоруссии завершились мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных. По данным Минобороны, ее прошли более 95 процентов военнообязанных.

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Василий Мека
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