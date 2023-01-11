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14:43, 11 января 2023Наука и техника

Определена природа уникального красного гиганта

Astronomy & Astrophysics: красный гигант SMSS 1605-1443 относится ко второму поколению

Фото: KIPAC / SLAC

Международная группа ученых определила уникальную природу звезды SMSS J160540.18−144323.1, которая обогащена углеродом, но содержит самый низкий уровень железа, который когда-либо наблюдался астрономами. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Astronomy & Astrophysics, она относится ко второму поколению звезд.

Ученые провели наблюдения звезды с помощью спектрографа, используемого для поиска скалистых планет, на телескопе VLT (Very Large Telescope) в Чили. Полученные данные были объединены с результатами предыдущих наблюдений, чтобы определить мельчайшие изменения в лучевой скорости, когда звезда колеблется при вращении вокруг нее другого крупного тела. Было также измерено соотношение изотопов углерода-12 и углерода-13, чтобы проверить возможность переноса массы от потенциального компаньона звезды.

Исследователи подтвердили, что SMSS 1605-1443 действительно входит в состав двойной системы. При этом уровень углерода-12 в 60 раз больше уровня углерода-13, что позволяет отвергнуть сценарий переноса массы. Таким образом, химический состав атмосферы звезды отражает химический состав родительского молекулярного облака, из которого она образовалась. Само облако, скорее всего, возникло из остатков звезд первого поколения, которые, в свою очередь, образовались из первичного вещества Вселенной — водорода и гелия.

SMSS 1605-1443 является красным гигантом, который находится на расстоянии около 11 килопарсек (35,8 тысячи световых лет). Эффективная температура, характеризующая полное количество энергии, излучаемое звездой в единицу времени, достигает 4925 кельвинов.

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Александр Еникеев
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