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20:04, 11 января 2023Силовые структуры

Россиянина осудили за попытку убить давшего на него показания в суде свидетеля

В Марий Эл мужчина получил срок за попытку убить свидетеля, давшего на него показания

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Марий Эл суд приговорил 60-летнего местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за нападение на женщину, изобличившую его в ранее совершенном преступлении. Об этом в среду, 11 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянина признали виновным по части 2 статьи 30 и пункту «б» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство лица в связи с выполнением им общественного долга») УК РФ.

Следствие и суд установили, что 12 сентября 2022 года мужчина подкараулил 56-летнюю местную жительницу, которая ранее дала против него показания в суде, и 17 раз ударил ее металлическим прутом по телу. Медикам удалось спасти потерпевшую.

Ранее сообщалось, что в Иркутске мужчина убил и расчленил жену топором, решив, что в нее вселился инопланетянин.

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Илона Палей
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