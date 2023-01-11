Муж начал снимать секс жены с другими людьми на видео и заработал на путешествия

Пара из США начала заниматься сексом с другими людьми и снимать это на видео и разбогатела

Свингеры из США, Уитни Дженнингс и ее муж, нашли способ заработать на сексе с другими людьми. Об этом сообщает Daily Star.

Пара свингеров поженилась в 2015 году. Супруги много лет подряд занимались сексом с другими людьми, оба были не против, что их отношения открытые. Позже муж и жена начали снимать происходящее в спальне на видео. В какой-то момент пара поняла, что может публиковать ролики в сети и извлечь выгоду из своего занятия.

Дженнингс создала аккаунт на платформе OnlyFans, бросила предыдущую работу и начала заниматься производством интимных видео вместе с мужем, который часто снимает ее. Супруги регулярно собираются с партнерами по созданию контента и часто меняются парами ради удовольствия. Пара также посещает различные свингерские мероприятия и вечеринки. Дженнингсы разбогатели, и теперь могут позволить себе путешествия по всему миру.

По словам Дженнингс, они с мужем установили определенные границы дозволенного и никогда их не нарушают. «Если кто-то из нас испытывает дискомфорт от какой-то ситуации, мы вместе решаем проблему. Мы всегда заранее обсуждаем с партнером по контенту или случайным парнем все "за" и "против", чтобы не переступать границы. Во время съемок муж всегда находится рядом со мной, чтобы убедиться, что все идет гладко. Наша безопасность стоит на первом месте», — объяснила американка, добавив, что секрет их успеха заключается в общительности, искренности и приземленном характере.

Ранее сообщалось, что пара из Великобритании стала регулярно ходить в свингер-клуб и укрепила сексуальные и эмоциональные отношения. Влюбленные решили попробовать такие отношения после того, как посмотрели документальный фильм о свингерах.