Женщина укрепила отношения с возлюбленным сексом с другими мужчинами

The Mirror: пара начала ходить в свингер-клуб и укрепила отношения

Пара из британского графства Ратленд, регион Ист-Мидлендс, стала регулярно ходить в свингер-клуб и укрепила сексуальные и эмоциональные отношения. Об этом сообщает The Mirror.

28-летняя Николь Леннокс и 32-летний Бен Эванс познакомились в Tinder восемь лет назад. Первые шесть лет отношений они провели в дороге, так как оба работали дальнобойщиками. В ноябре 2020 года Леннокс решила завести аккаунт на OnlyFans. Ее страница быстро набрала популярность, и подписчики начали платить ей за откровенные фотографии и видео с секс-игрушками.

Позже Эванс тоже присоединился к созданию контента, появляясь в совместных роликах с возлюбленной. К ноябрю 2021 года аккаунт на OnlyFans начал приносить еще больше денег, поэтому женщина бросила работу и сконцентрировалась на заработках в интернете. Леннокс и Эванс начали меняться партнерами с парами, обладающими схожими взглядами на сексуальную жизнь. Они решили попробовать такие отношения после того, как посмотрели документальный фильм о свингерах. Леннокс рассказала, что Эвансу нравится, когда она занимается сексом с другими мужчинами.

Пара посещает свингер-клуб один или два раза в месяц. Они утверждают, что такая практика укрепила не только их сексуальную жизнь, но и отношения. Теперь они могут делиться чувствами и желаниями, даже если касаются других людей, и не осуждать друг друга. Они меняются парами, когда находят подходящих партнеров, а затем занимаются сексом в одном помещении. Если партнеры согласны, они снимают процесс на видео и публикуют на OnlyFans.

«Когда я впервые оказался в свингер-клубе, я был в ужасе. Но после первого похода туда нам стала все больше и больше нравиться эта практика», — рассказал мужчина. Леннокс и Эванс также отметили, что подобный подход к сексуальной жизни не повлиял на их отношения друг к другу, и они все так же влюблены.

Ранее сообщалось, что в Лондоне мужчина перепутал спортзал со свингер-клубом, и нашел свое призвание благодаря этой ошибке. Британец решил создать сайт для свингеров и тех, кто предпочитает немоногамные отношения.

