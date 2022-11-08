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07:02, 8 ноября 2022Из жизни

Мужчина случайно попал в свингер-клуб и нашел свое призвание

Metro: в Великобритании мужчина случайно попал в свингер-клуб и нашел призвание

Фото: unsplash

В Лондоне, Великобритания, мужчина перепутал спортзал со свингер-клубом, и нашел свое призвание благодаря этой ошибке. Об этом сообщает Metro.

22-летний Майло Барретт рассказал, что он впервые попал в свингер-клуб в прошлом году. «Все ходили голые, и они были великолепны. Я пробыл там несколько часов и разговорился со многими. Я увидел людей, которые делают то, что им нравится в атмосфере безопасности и счастливы», — вспоминает он.

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После случайного открытия Барретт задумался о том, как нелегко приходится немоногамным людям и любителям сексуальных экспериментов. Он провел собственное исследование и выяснил, что они испытывают проблемы при знакомстве с потенциальными партнерами. Чтобы помочь таким людям, британец решил создать сайт для свингеров и тех, кто предпочитает немоногамные отношения.

Барретт добавил, что его сайт будет полезен и для пар, которые хотят, например, попробовать секс втроем. Ресурс продвигает идею, что любой человек, где бы он ни находился, должен иметь возможность делать все, что захочет за закрытыми дверями. Мужчина сказал, что планирует привлечь мать к администрированию сайта и надеется, что его бизнес станет семейным.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Вашингтон заявила, что полиаморные отношения укрепляют ее семью. По словам женщины, на первых порах она чувствовала себя неуверенно и опасалась, что муж уйдет к другой, однако позже поняла, что такие отношения сильнее моногамных.

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Алиса Дмитриева
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