Швейцарский банк сократит бонусы сотрудникам на миллиард долларов

Bloomberg: Credit Suisse урежет бонусный фонд на 50% до $1 млрд из-за кризиса

Один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse планирует урезать бонусный фонд за 2022 год на 50 процентов из-за кризиса и негативных финансовых результатов в четвертом квартале. Об этом сообщили источники агентству Bloomberg.

По словам собеседников, общая сумма, которую в банке потратят на премии сотрудникам, после сокращения составит около одного миллиарда франков (1,1 миллиарда долларов), хотя еще в 2020 году на эти цели выделяли 2,9 миллиарда долларов. Руководству Credit Suisse, возможно, придется сократить премии одним сотрудникам, чтобы мотивировать других, а некоторые работники могут вообще остаться без бонусов.

В 2021 году банк уже сокращал бонусный фонд на 32 процента. Новое урезание выплат, вероятно, станет более жестким, чем у конкурентов, таких как JPMorgan Chase и Citigroup, но итогового решения еще не принято.

При этом банк продемонстрировал готовность осуществлять дополнительное премирование, чтобы сохранить лучших сотрудников. В середине прошлого года на эти цели руководство организации потратило более 300 миллионов долларов за один месяц.

Credit Suisse на фоне тяжелого года был вынужден пойти на чрезвычайные меры, в частности на реструктуризацию и массовые сокращения. В последние недели были уволены или ушли в отставку несколько руководителей высшего звена в Азии и Европе, включая главу китайского офиса Карстена Стоера и главу организации в Италии Андреа Донцелли. Также Credit Suisse пришлось привлекать четыре миллиарда франков для поддержания ликвидности, а по итогам четвертого квартала ожидается, что банк сообщит об убытках на 1,5 миллиарда франков.

О проблемах Credit Suisse заговорили в сентябре, а в начале октября было опубликовано письмо, которое отправил сотрудникам глава швейцарского банка Ульрих Кернер. В нем говорилось о «критическом моменте», который наступает для банка на фоне подготовки к масштабной перестройке разных направлений бизнеса. Предполагается помимо прочего, что некоторые подразделения будут выведены из состава банковской группы и продолжат работать независимо, а другие продадут.